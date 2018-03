VIDEO. Etats-Unis : Deux personnes abattues à l’université de Central Michigan

Deux personnes ont été tuées sur le campus de l'université de Central Michigan, vendredi. Selon la police du campus, les victimes, abattues par balles dans le Campbell Hall, un bâtiment qui comprend notamment des dortoires, ne sont pas des étudiants, et le drame aurait pour origine une «dispute conjugale». Le suspect, identifié par les autorités comme James Eric Davis Jr, un jeune Afro-Américain âgé de 19 ans, n'avait pas encore été appréhendé à la mi-journée.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0