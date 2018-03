Prix Nobel de la Paix: Soupçons de fraude autour d'une candidature de Trump

Donald Trump parmi les nominés pour le prix Nobel de la paix ? Pas si sûr. L’Institut Nobel norvégien a annoncé mercredi avoir porté plainte après avoir reçu une nomination, vraisemblablement frauduleuse, du président américain.

« Nous avons de bonnes raisons de croire qu’une candidature que nous avons reçue concernant Trump, a été falsifiée », a déclaré le directeur de l’Institut Nobel, Olav Njølstad, qui a refusé de fournir plus de détails, laissant à la police norvégienne le soin de faire la lumière sur cette affaire. Comme chaque année, les candidatures au prix Nobel de la paix devaient être déposées avant le 31 janvier, seules certaines personnalités étant habilitées à proposer un nom (parlementaires et ministres, anciens lauréats, certains professeurs d’université…).

Si la liste des candidatures est tenue secrète pendant au moins 50 ans, l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (Prio) assurait cependant au début du mois que l’actuel locataire de la Maison Blanche en faisait partie. Salué pour son « idéologie de paix par la force », Donald Trump aurait, comme l’an dernier, été proposé par un Américain ne souhaitant pas dévoiler publiquement son identité, croyait savoir le Prio.

UPDATE: There are 328 candidates for the 2018 Nobel Peace Prize out of which 215 are individuals and 113 are organizations. Neither the names of nominators nor of nominees for the Peace Prize may be divulged until 50 years have elapsed. Read more here: https://t.co/emV6c50QSR