Allemagne: Prison à vie pour l’auteur d’une attaque islamiste au couteau à Hambourg

Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées vendredi dans un supermarché de Hambourg (nord de l'Allemagne). — Paul Weidenbaum

Il a écopé de la peine maximale. La justice allemande a condamné ce jeudi un demandeur d’asile palestinien à une peine de prison à perpétuité pour un attentat islamiste au couteau qui avait fait un mort et six blessés en juillet 2017 à Hambourg.

Le tribunal de la ville a retenu à l’égard d’Ahmad Alhaw, 27 ans, qui avait qualifié son acte de « contribution au djihad mondial », des circonstances aggravantes pour « islamisme », synonymes d’une peine incompressible d’au moins 15 ans.

Il s’était radicalisé courant 2016

Fin juillet, Ahmad Alhaw était entré en pleine journée dans un supermarché de Hambourg, s’emparant dans un rayon d’un couteau de cuisine doté d’une lame de 20 cm, et avait mortellement poignardé un client de 50 ans. Il avait par la suite pris la fuite et blessé dans la rue six autres personnes avec son couteau en criant « Allah Akbar », avant d’être maîtrisé à l’issue d’une course-poursuite par des badauds dont un demandeur d’asile afghan.

Sa radicalisation s’est faite selon l’accusation courant 2016, l’année où il a été débouté de sa demande d’asile. Malgré ce rejet et les signes de sa dérive extrémiste, faute de papiers d’identité il n’avait pu être expulsé. Ce qui a valu des critiques à l’encontre des autorités.

Plusieurs attentats islamistes ont été commis en Allemagne ces dernières années. Celui de Hambourg est survenu sept mois après une attaque au camion-bélier sur un marché de Noël berlinois, le pire attentat de ce type qu’ait connu l’Allemagne (12 morts).