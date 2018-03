Etats-Unis: Il filme son propre meurtre en direct sur Facebook Live

Le crime a été diffusé en direct sur le réseau social. Un Américain a été assassiné le lundi 26 février à Wingate (Caroline du Nord) aux Etats-Unis sous l’œil incrédule des internautes. Au moment de son meurtre, Prentis Robinson était en train de tourner un Facebook Live.

L’homme de 55 ans marchait sur le campus de l’université Wingate quand il a subitement été tué. Le suspect du meurtre a été arrêté ce mardi matin selon CNN.

Breaking —Wingate murder suspect Douglas Colson has turned himself in to police to face charges in the shooting death of Prentis Robinson. pic.twitter.com/cWRGRoUCH7