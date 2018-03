Mali: Quatre Casques bleus tués dans une attaque à l'engin explosif

CONFLIT « Ces actes traduisent leur désarroi et n’altèrent en rien la détermination de la Minusma dans l’exécution de son mandat », a déclaré un représentant de l'organisme onusien…

Des soldats de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) en opération près de Tombouctou, le 19 septembre 2016. — SEBASTIEN RIEUSSEC / AFP

Quatre Casques bleus ont été tués et quatre grièvement blessés ce mercredi après-midi dans le centre du Mali dans une attaque à l’engin explosif artisanal (IED), a annoncé dans un communiqué, la force de l’ONU au Mali (Minusma).

« Un bilan provisoire indique que quatre Casques bleus ont trouvé la mort à la suite de l’explosion d’une mine ou d’un engin explosif lors du passage d’un véhicule de la force de la Minusma sur l’axe Boni-Douentza, dans la région de Mopti », selon le communiqué, qui précise que quatre autres soldats de la paix grièvement blessés étaient en cours d’évacuation.

Deux attaques dans le centre du Mali

Un véhicule des forces armées a « sauté (mardi) sur un engin explosif improvisé à environ 7 km à l’est de Dioura », dans la zone de Ségou (centre). Le bilan est de six morts, dont un lieutenant, avait indiqué plus tôt dans la journée l’armée malienne sur son site d’information.

Par ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, un « terroriste a tué à Douentza (centre) un agent des eaux et forêts avec une arme » à feu, a par ailleurs affirmé une source militaire. Le terme « terroriste » désigne un présumé djihadiste dans le langage des autorités au Mali.

« Acculés, les terroristes multiplient leurs attaques d’une bassesse innommable »

« La Minusma​ renforce actuellement son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali, aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Acculés, les terroristes multiplient leurs attaques d’une bassesse innommable », a déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, cité dans le communiqué.

« Ces actes traduisent leur désarroi et n’altèrent en rien la détermination de la Minusma dans l’exécution de son mandat », a-t-il ajouté, en condamnant « fermement de tels actes ayant pour but de paralyser ses opérations sur le terrain et de toucher indistinctement le personnel des Nations Unies, de ses partenaires, ou des civils innocents ».