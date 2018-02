La situation de Jared Kushner ne s’arrange pas. Le gendre et proche conseiller de Donald Trump n’a désormais plus accès aux informations les plus sensibles de la Maison Blanche, selon Politico, une décision qui pourrait rendre encore plus délicate sa principale mission : le processus de paix au Proche-Orient.

Le mari d’Ivanka Trump avait jusqu’ici accès aux informations classifiées les plus délicates mais ne disposait pour ce faire que d’une autorisation de sécurité temporaire. Or l’exécutif américain a décidé de revoir en profondeur les procédures en place, après les révélations sur un autre conseiller, Rob Porter, ayant travaillé pendant des mois au plus près de Donald Trump sans avoir obtenu un feu vert complet à l’issue des vérifications auxquelles doivent soumettre tous ceux qui ont accès à la « West Wing ».

Selon CNN, Kushner fait les frais de l’enquête du procureur Robert Mueller sur l’ingérence présumée de la Russie dans l’élection américaine. Le gendre de Donald Trump ne serait pas en mesure d’obtenir une autorisation permanente tant que le procureur s’intéresse à ses contacts non-déclarés avec des officiels russes et à ses liens financiers avec Moscou.

Relations tendues avec le chef de cabinet

John Kelly, le secrétaire général de la Maison Blanche avec les Jared Kushner aurait des relations tendues, selon CNN, s’est borné à lui réaffirmer sa confiance, dans un bref communiqué. « Comme je l’ai dit à Jared il y a quelques jours, j’ai pleinement confiance dans sa capacité à mener à bien ses tâches en matière de politique étrangère, notamment concernant nos efforts sur le processus de paix israélo-palestinien et la question de nos relations avec le Mexique », a-t-il écrit.

Reste que cette décision, qui intervient à quelques jours d’une visite Premier du ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévue le 5 mars, soulève la question de la capacité du gendre du 45e président des Etats-Unis à mener à bien les négociations extrêmement difficiles au Proche-Orient.

Pour Aaron David Miller, ancien négociateur sur ce dossier sensible, le risque est d’abord lié à la perte de « crédibilité » auprès de ses divers interlocuteurs. « Ils savent que vous ne pouvez lire tout ce qui se dit sur eux », a-t-il souligné dans un tweet.

Une inexpérience qui pourrait être exploitée

Selon le Washington Post, les contacts de Kushner avec certains responsables étrangers ont suscité des inquiétudes au sein de la Maison Blanche. Il aurait parfois agi sans en informer le Conseil de sécurité national (NSC), au grand dam du général H.R McMaster, qui le dirige.

Certains au sein de l’exécutif se sont aussi inquiétés de l’influence dont disposeraient certains interlocuteurs étrangers sur « Jared » en raison de son absence totale d’expérience diplomatique mais aussi de ses difficultés financières et des zones d’ombre entourant certaines de ses affaires.

Le quotidien évoque en particulier les interrogations de plusieurs responsables de la Maison Blanche concernant la « naïveté » de ce conseiller trentenaire et le risque qu’il se fasse « rouler dans la farine » par certains de ses contacts qui insistent pour être en contact exclusivement avec lui. Un réel point d’interrogation pèse désormais sur l’avenir politique de ce « gendre idéal » toujours tiré à quatre épingles.

20 Minutes avec AFP