Plus de 30 personnes seraient décédées suite au puissant séisme de magnitude 7,5 qui a secoué le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la nuit de dimanche à lundi, selon un premier bilan de médias locaux révélé mardi, alors que les équipes de secours s’efforçaient d’atteindre les zones montagneuses touchées.

Felt #earthquake M6.3 strikes 125 km SW of Mount Hagen (Papua New Guinea) 37 min ago. https://t.co/SstWYMmCyF pic.twitter.com/wUf1TMyx7X — EMSC (@LastQuake) February 26, 2018

Les lignes téléphoniques ont été en grande partie coupées mais le journal PNG Post Courier cite l’administrateur provincial de Hela, William Bando, rapportant qu’au moins 13 personnes sont mortes dans la capitale des Hautes-Terres méridionales, Mendi, tandis que 18 autres seraient décédées dans les environs.

Le site Papouasie-Nouvelle-Guinée Aujourd’hui, citant le prêtre catholique Pius Hal, a indiqué qu’au moins 10 personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans des glissements de terrain provoqués par le séisme. Quelque 300 personnes auraient par ailleurs été blessées. Aucun de ces bilans n’avait été confirmé officiellement.

La zone de l’épicentre est riche en activités pétrolière et gazière

Une équipe d’évaluation du gouvernement, aidée de militaires, devait se rendre dans la région mardi pour mesurer l’ampleur des dégâts. « Des informations seront fournies au fur et à mesure qu’elles seront mises à disposition par les équipes d’évaluation », a indiqué le secrétaire en chef du gouvernement, Isaac Lupari.

L’institut américain de géophysique, USGS, a situé l’épicentre du séisme à 90 km au sud de Porgera, dans la province montagneuse d’Enga, et à 35 km de profondeur. La secousse s’est produite à 3h45 (18h45 dimanche, heure française). Aucun avis de tsunami n’a été émis.

La zone de l’épicentre est riche en activités pétrolière et gazière. ExxonMobil PNG a indiqué que certains des installations de son usine gazière de Hides, dans la province de Hela -frontalière des Hautes-Terres méridionales-, avaient été endommagées mais que les employés étaient sains et saufs. Le groupe a précisé que le personnel non essentiel serait évacué. Le groupe australien Oil Search a annoncé de son côté qu’il suspendait ses opérations dans la zone le temps d’évaluer les dégâts.

