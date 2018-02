C’est donc confirmé. Le président américain Donald Trump recevra son homologue français le 24 avril à la Maison Blanche, a annoncé lundi l’exécutif américain. Emmanuel Macron aura ainsi droit à la première « visite d’Etat », qui comprend une cérémonie officielle et un dîner, organisée par le président américain depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017.

White House press secretary Sarah Sanders announces that President Trump will welcome French President Emmanuel Macron to the White House on April 24th https://t.co/4Ye7O3wTSv — CNN Politics (@CNNPolitics) February 26, 2018

« Cette visite contribuera à renforcer la coopération entre les Etats-Unis et la France sur les questions économiques et diplomatiques ainsi que l’amitié entre les deux (dirigeants) », a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche.

Entente cordiale

Après des débuts tendus marqués par le duel de la poignée de mains puis le tacle « Make our planet great again » de Macron sur l’accord de Paris, quitté par les Etats-Unis, les deux hommes entretiennent de bonnes relations. Le président américain avait décidé fin janvier d’inviter son homologue français à la Maison Blanche, après avoir été reçu en grande pompe les 13 et 14 juillet à Paris, où il avait notamment été invité à dîner à la tour Eiffel et assisté au défilé militaire de la fête nationale.

Donald Trump aurait décidé de faire l’honneur à « Emmanuel » de la première visite d’Etat de sa présidence, notamment grâce à l’insistance de son épouse Melania. Une visite d’Etat -la plus haute forme de réception d’un chef d’Etat étranger- implique de nombreux honneurs, dont une cérémonie à la Maison Blanche.

Lundi l’Elysée a indiqué que « le programme de la visite d’Etat est en cours d’élaboration. Il comprendra notamment une réunion de travail à la Maison Blanche, une conférence de presse conjointe, plusieurs cérémonies protocolaires et un dîner d’Etat ». A l’occasion de son déplacement aux Etats-Unis, M. Macron pourrait, selon des sources diplomatiques, faire un passage par La Nouvelle-Orléans, qui fête son tricentenaire.

20 Minutes avec AFP