Donald Trump, ce héros au conditionnel. Le président américain a assuré lundi qu'il n'aurait pas hésité à se précipiter «même sans arme» dans le lycée de Floride pour y stopper la fusillade qui a fait 17 morts le 14 février.

WATCH: "I really believe I'd run in there, even if I didn't have a weapon," President Trump asserted while discussing Florida school mass shooting response in a gathering of the nation’s governors on Monday. pic.twitter.com/aLENQMlMHY