VIDEO. Etats-Unis: Trump utilise une chanson soul pour dénoncer l'immigration

Trump, ce showman. Le président américain s’est lancé vendredi dans la récitation d’une chanson devant le gratin des conservateurs américains réunis près de Washington, utilisant l’image du serpent pour dénoncer l'immigration.

President Trump reads the famous "The Snake" poem at @CPAC:



"Oh shut up, silly woman," said the reptile with a grin



"You knew damn well I was a snake before you took me in." #CPAC2018 pic.twitter.com/jd18iPaXK2