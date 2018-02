VIDEO. Etats-Unis: Le gouverneur de Floride veut un policier dans chaque école

Agir, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Neuf jours après un carnage au fusil d’assaut dans un lycée de Floride, son gouverneur républicain a appelé vendredi à positionner un policier dans chaque école publique de l’Etat au lieu d'armer les professeurs comme l'a suggéré le président américain.

Florida Governor Rick Scott: "My focus is on providing more law enforcement officers, not arming the teachers." pic.twitter.com/58dmWbNLfb

Florida Gov. Rick Scott says "all individuals purchasing firearms" will be required to be 21 or older, with exceptions for military and law enforcement. https://t.co/3W4rsxaH9C pic.twitter.com/hZHyjah2pW