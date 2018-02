Québec: Le permis de conduire gratuit pour les migrants? C'est une intox!

FAKE OFF Une pétition inventée de toutes pièces tourne depuis deux ans au Canada et en France…

Illustration d'une voiture auto-école. — PFG/SIPA

Une pétition intitulée « Non pour le permis de conduire gratuit aux immigrants » est partagée sur Facebook.

Elle a été créée il y a deux ans par un site québecois.

Au Québec, le permis de conduire n’est pas devenu gratuit pour les migrants, contrairement à ce qu’affirme l’auteur de cette pétition.

Le permis de conduire gratuit pour les immigrants ? C’est ce que veut faire croire l’auteur d'une pétition, récemment relayée sur Facebook par des pages françaises.

L’argumentaire de l’auteur de la pétition est très mince : il ne cite aucune source pour ce prétendu avantage dorénavant accordé aux migrants. « Nous les citoyens, on travaille pour se payer nos cours de conduite et notre permis et, eux, il faudrait leur donner gratuitement », s’indigne l’auteur de ce billet. C’est d’ailleurs le seul argument développé dans la pétition.

FAKE OFF

Cette pétition a été publiée sur un site québecois il y a deux ans. Depuis, elle est partagée sur les réseaux sociaux au Canada et églament en France, bien qu'elle ne fasse allusion à aucun changement à venir dans l'Hexagone.

Cependant, au Québec, le permis de conduire n'est pas gratuit pour les migrants. Cette pétition est donc une intox. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), chargée de la gestion des permis de conduire, a démenti la rumeur sur sa page Facebook.

La SAAQ a démenti la rumeur sur Facebook. - Capture d'écran Facebook

Selon la SAAQ, l’auteur de la pétition a pu s’inspirer de l’initiative d’une auto-école privée, qui a offert des cours à une vingtaine de réfugiés syriens début 2016. Il s’agissait toutefois d’une initiative individuelle et privée.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Réagissez dans les commentaires ou envoyez un mail à l’adresse contribution@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.