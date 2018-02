Corée du nord: La soeur de Kim Jong-un est «un pilier» d'un régime tyrannique selon Pence

Fini le politiquement correct. Le vice-président américain a accusé jeudi la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-Un, à côté de laquelle il a assisté à l’ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang, d’être un « pilier » d’un régime tyrannique qui oppresse des millions de citoyens.

The USA doesn’t stand WITH murderous dictatorships — the USA stands UP to murderous dictatorships! And we will keep standing strong until North Korea stops threatening the United States and our allies — and abandons their nuclear and ballistic missile programs once and for all! pic.twitter.com/eleE7vJaR7