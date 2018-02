Scandale Oxfam: Haïti suspend les activités de l'ONG pendant deux mois

Des membres de l'ONG Oxfam en Haïti sont accusés d'avoir engagé de jeunes prostituées lors d'une mission dans le pays en 2011. — MAAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Haïti a suspendu ce jeudi pour deux mois les activités d'Oxfam GB, branche britannique d'Oxfam International, après la révélation d'abus commis par des employés. Le ministère de la Planification et de la coopération externe a justifié cette suspension en expliquant qu'une «faute grave» avait été commise, les autorités judiciaires et policières haïtiennes n'ayant pas été informées au moment des faits reprochés.

>> Oxfam présente ses excuses au peuple haïtien et assure avoir «honte»

«Entre 2010 et 2011, alors que le pays était à genoux après cette catastrophe naturelle, des dirigeants de l'ONG ont été à l'origine d'exploitations sexuelles, d'abus sexuels, avec la participation éventuelle d'enfants, ce que nous considérons comme un crime grave», a déploré Aviol Fleurant, ministre de la Planification, à l'issue d'une réunion avec des cadres de l'organisation dont son directeur régional. «Ces faits répréhensibles, réputés crimes, reconnus tant par leurs auteurs que par l'ONG, sont une atteinte grave à la dignité du peuple haïtien. »

Des employés sont accusés de «harcèlement» et «d'intimidation»

L'ONG a rendu publique lundi le compte-rendu de son enquête interne réalisée en 2011 au sujet de sa mission humanitaire en Haïti. Un responsable a notamment reconnu avoir payé des prostituées tandis que d'autres employés sont accusés de «harcèlement» et «d'intimidation». Un témoin dit avoir «été menacé physiquement».

L'affaire a éclaté après qu'une jeune Haïtienne a raconté au quotidien britannique The Times avoir eu une relation avec l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, Roland Van Hauwermeiren, alors qu'elle avait 16 ans et lui 61. Sept employés d'Oxfam en Haïti ont depuis quitté l'ONG dans le cadre de l'enquête interne: quatre ont été licenciés pour «faute grave» et trois autres ont démissionné, parmi lesquels Roland Van Hauwermeiren.

Oxfam est présente depuis 1978 en Haïti. Elle avait dépêché des renforts importants dans le pays de la Caraïbe après le séisme destructeur et particulièrement meurtrier de 2010.