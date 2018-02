Etats-Unis: L'influent prédicateur évangéliste Billy Graham est décédé

L'influent prédicateur évangéliste américain Billy Graham — LETZ/SIPA

Il était un interlocuteur incontournable des présidents des Etats-Unis depuis plusieurs décennies. L’influent prédicateur évangéliste américain Billy Graham est décédé à 99 ans.

Billy Graham passed away this morning at his Montreat, North Carolina, home and met his Savior, Jesus Christ. Mr. Graham was 99. For more visit: https://t.co/BqTSDigeaT — BGEA (@BGEA) February 21, 2018

William Franklin Graham Jr est décédé ce mercredi matin chez lui à Montreat, en Caroline du Nord (sud-est des Etats-Unis), a tweeté la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), qu’il avait fondée en 1950. Sa famille avait annoncé son décès un peu plus tôt à plusieurs médias. De santé fragile ces dernières années, il souffrait notamment de la maladie de Parkinson et d’un cancer de la prostate.

George W. Bush a même confié avoir arrêté de boire grâce à lui

« Le GRAND Billy Graham est mort. Il était unique ! Il manquera aux Chrétiens et à toutes les religions. Un homme très spécial », a réagi le président américain Donald Trump sur Twitter.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2018

De la reine Elizabeth au pape Jean-Paul II, en passant par Mère Teresa, Billy Graham a rencontré tous les grands de ce monde. Mais son influence est importante surtout auprès des présidents américains qu’il côtoie tous sans exception, depuis Harry Truman jusqu’à Barack Obama. George W. Bush a même confié avoir arrêté de boire et « trouvé le chemin de Dieu » grâce à lui.

Il refuse de prêcher devant un public où Blancs et Noirs étaient séparés

En soixante ans de carrière, celui qui était surnommé le « Pasteur de l’Amérique » a organisé plus de 400 immenses rassemblements dans des stades et des salles de concert, mené des « croisades » dans 185 pays, écrit une trentaine de livres traduits en une quarantaine de langues et prononcé des prêches suivis au total par 2,2 milliards de téléspectateurs.

Son refus de prêcher à partir de 1953 devant un public où Blancs et Noirs étaient séparés aurait permis d’accélérer la fin de la ségrégation dans son Etat natal.