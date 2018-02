VIDEO. Brésil: Trois jeunes publient un guide de survie pour les Noirs face aux forces de l'ordre

Capture d'écran de la vidéo publiée le 18 février par trois jeunes donnant leurs conseils pour survivre au Brésil en tant que Noir. — Facebook

Triste réalité. En quelques heures lundi la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux au Brésil : trois jeunes Noirs donnent, face caméra, des conseils de survie à leur communauté face aux forces de sécurité.

«Ne pas emporter de parapluie » car de loin, on peut croire à une arme

Dans cette vidéo de trois minutes partagée abondamment sur Facebook, les trois jeunes livrent leurs conseils à la veille du déclenchement d’opérations des forces de sécurité coordonnées par l’armée dans Rio contre le crime organisé.

« Malheureusement, nous les Noirs, sommes toujours victimes d’abus et de représailles, alors si vous êtes noir, écoutez-bien », lance l’un des jeunes.

Premier conseil : ne pas sortir de chez soi tard le soir. « Malheureusement la nuit, pour les autres, tu n’es pas seulement noir mais tu es un bandit dangereux ».

Deuxième conseil : ne pas sortir sans papiers d’identité. Troisième conseil : ne pas sortir sans ton téléphone portable, toujours dire à tes proches où tu vas et tout enregistrer en cas d’interpellation. Quatrième conseil : ne pas emporter de parapluie car « ça a l’air bête, mais vu de loin beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’une arme à feu ».

L’armée a pris le contrôle de la sécurité à Rio de Janeiro

Le président Michel Temer a ordonné vendredi par décret que l’armée prenne le contrôle de la sécurité à Rio de Janeiro, une ville dépassée par l’escalade de la violence. Lundi soir les députés doivent approuver la mesure, avant le Sénat.

Les favelas - dans lesquelles s’entassent un quart des Cariocas - sont devenues des zones de non-droit contrôlées par les trafiquants de drogue lourdement armés et dans lesquels la police n’ose souvent plus pénétrer.

« C’est triste de devoir faire cette vidéo », a déclaré au quotidien O Globo l’un des trois protagonistes, Edu Carvalho. « Mais nous savons qu’à partir du moment où l’intervention militaire va commencer (à Rio) ce sont les gens des favelas qui en subiront les conséquences (…), le Noir, le pauvre, la personne des favelas ».

>> A lire aussi : Brésil: Une Française porte plainte pour viol

Les forces de l’ordre sont régulièrement accusées de brutalités et d’abus de pouvoir, mais les policiers sont aussi de fréquentes victimes de tirs mortels.