Scandale Oxfam: L'ONG britannique présente ses excuse au peuple haïtien et assure avoir «honte»

Des membres de l'ONG Oxfam en Haïti sont accusés d'avoir engagé de jeunes prostituées lors d'une mission dans le pays en 2011. — MAAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Oxfam a présenté ce lundi ses excuses au peuple haïtien pour les dérives de certains de ses employés. L'ONG britannique a exprimé sa « honte » en remettant aux autorités à Port-au-Prince son rapport d’enquête interne.

>> A lire aussi : VIDEO. Scandale Oxfam: L'ex-directeur en Haïti a reconnu en 2011 avoir payé des prostituées

Il dépeint en 11 pages une mission humanitaire en Haïti, après le séisme meurtrier de 2010, entachée de nombreuses dérives : un responsable y reconnaît avoir payé des prostituées, d’autres employés sont accusés de « harcèlement » et « d’intimidation » tandis qu’un témoin a été menacé physiquement.

« On va maintenant solliciter des rapports de toutes sortes »

« Nous sommes venus ici (…) pour exprimer notre honte et nos excuses au gouvernement haïtien et à la population haïtienne pour ce qu’il s’est passé », a déclaré Simon Ticehurst, directeur régional d’Oxfam pour l’Amérique Latine et les Caraïbes. Ces propos ont été tenus à l’issue d’une rencontre de deux heures avec Aviol Fleurant, ministre de la Planification et de la coopération externe.

« On va maintenant solliciter des rapports de toutes sortes, audits, rapports financiers, dans un souci de reddition de comptes », a indiqué Aviol Fleurant, s’interrogeant sur une éventuelle « obstruction à la justice » car les autorités haïtiennes « n’ont jamais été informées de ces crimes commis dans les locaux de l’institution ».

>> A lire aussi : Scandale Oxfam: Le gouvernement haïtien va ouvrir une enquête

Elle a eu une relation avec Van Hauwermeiren alors qu’elle avait 16 ans et lui 61

Le Belge Roland Van Hauwermeiren, ancien directeur d’Oxfam en Haïti, a reconnu avoir eu des rapports tarifés avec des prostituées dans des locaux financés par l'organisation. Le recours à des prostituées mineures n’a pas été exclu par Oxfam. Dans le quotidien The Times, une jeune Haïtienne, Mikelange Gabou, raconte ainsi avoir eu une relation avec Van Hauwermeiren alors qu’elle avait 16 ans et lui 61. Il lui a donné de l’argent et des couches pour son nouveau-né. Selon elle, il invitait parfois dans sa maison des femmes venues demander un emploi et leur donnait parfois de l’argent.

Mikelange Gabou was 16 when she started a relationship with Mr Van Hauwermeiren, who was then aged 61 https://t.co/T2d6rhC4rd — The Times of London (@thetimes) February 19, 2018

Selon le rapport, sept employés d’Oxfam en Haïti ont quitté l’ONG dans le cadre de l’enquête. Outre le recours à des prostituées, certains étaient également mis en cause pour « harcèlement » et « intimidation » envers d’autres membres du personnel notamment.

Oxfam veut « être aussi transparente que possible »

Quatre ont été licenciés pour « faute grave » tandis que trois ont démissionné, parmi lesquels Roland Van Hauwermeiren auquel il a été proposé un « départ digne, à condition qu’il coopère pleinement avec le reste de l’enquête ».

Oxfam dit avoir choisi de rendre public ce rapport pour « être aussi transparente que possible quant aux décisions prises durant l’enquête ». Elle affirme avoir communiqué aux autorités compétentes les noms des personnes soupçonnées. A noter que l’ONG a dévoilé ce vendredi un plan d’action pour empêcher de nouveaux abus sexuels​ et tenter ainsi d’apaiser la polémique qui a fait fuir ses soutiens.