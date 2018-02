VIDEO. Tuerie en Floride: «Nous avions ce monstre sous notre toit et nous ne le savions pas»

«Nous avions ce monstre sous notre toit et nous ne le savions pas.» Le couple chez lequel vivait depuis novembre Nikolas Cruz, auteur présumé de la tuerie dans un lycée de Floride, a déclaré dans une interview publiée dimanche qu'il n'avait à aucun moment perçu ses tendances à la violence.

>> A lire aussi : «Qu'est-ce qui va changer après ça? Rien»

Le jeune homme de 19 ans avait été accueilli fin novembre dans la famille de James et Kimberly Snead à Parkland, en Floride, après le décès de sa mère de complications d'une pneumonie, a rapporté le quotidien floridien Sun Sentinel. Il était ami de leur fils. Lors de son installation, «je lui ai dit qu'il y aurait des règles» à respecter dans la vie familiale «et il a suivi toutes les règles à la lettre», a déclaré au journal James Snead, 48 ans, vétéran de l'armée américaine et analyste dans le renseignement militaire.

Nikolas Cruz: 'We had this monster living under our roof and we didn’t know.' - Sun Sentinel https://t.co/gatjDBMkEU