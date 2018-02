Iran: Un avion de ligne s'écrase avec 66 personnes à bord, aucun survivant

L'avion qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest), s'est écrasé dans la région de Samirom. — Capture écran Google Maps

Il n’y a aucun survivant. Un avion de ligne iranien assurant une liaison interne s’est écrasé dimanche matin dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 personnes à bord, selon plusieurs médias iraniens.

L’avion qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj (sud-ouest), « s’est écrasé dans la région de Samirom» (à environ 480 km au sud de Téhéran) « et tous les services de secours d’urgence sont en alerte », ont rapporté les agences de presse Isna et Fars en citant Pirhossein Koolovand, chef du service national de secours.

« En raison du relief montagneux de la région, il n’est pas possible d’envoyer des ambulances »

Semirom, tout comme Yasouj, sont situées dans les montagnes du Zagros. Un hélicoptère de secours a été envoyé sur les lieux car « en raison du relief montagneux de la région, il n’est pas possible d’envoyer des ambulances », a précisé Mojtaba Khaledi, le porte-parole des services de secours.

Cité par l’agence Isna, Alaedin Borujerdi, président de la Commission sur la sécurité nationale et la politique étrangère au Parlement a indiqué que l’avion était un appareil de marque ATR de la compagnie Aseman Airlines. Il transportait « 60 passagers et environ six membres d’équipage » lorsqu’il a « disparu des écrans radar ce matin », a-t-il ajouté, indiquant que des riverains auraient vu l’avion s’écraser.