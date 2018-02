VIDEO. Mexique: 13 morts dans l'accident de l'hélicoptère qui transportait le ministre de l'Intérieur

Des habitants de Mexico, inquiets après un tremblement de terre le 16 février 2018 — Bernandino Hernandez/AP/SIPA

Le ministre mexicain de l’Intérieur, Alfonso Navarrete, a déclaré vendredi que l’hélicoptère qui le transportait vers la zone d’un séisme survenu dans le sud du pays s’était écrasé à l’atterrissage et que des personnes pourraient avoir été tuées au sol. Le bilan est désormais de 13 morts.

« Nous avons récupéré sur place les corps de 12 personnes : 5 femmes, 4 hommes, deux petites filles et un petit garçon. Une autre personne est décédée à l'hôpital de Jamiltepec » et quinze autres ont été blessées, selon les autorités judiciaires de l'Etat de Oaxaca (sud), où s'est produit l'accident vendredi soir.

Le séisme n’a fait aucune victime directe

« Je crois comprendre qu’il y a des gens qui ont perdu la vie », avait déclaré à la chaîne Televisa le ministre, lui-même sain et sauf, et qui voyageait avec le gouverneur de l’Etat d’Oaxaca, dans le sud du Mexique, et d’autres fonctionnaires. « Plusieurs personnes » qui faisaient partie des passagers de l’appareil ont été blessées, a encore déclaré le ministre.

Le séisme, d’une magnitude de 7,2, avait son épicentre au nord-est de Pinotepa de Don Luis, dans l’Etat d’Oaxaca, à environ 600 kilomètres au sud de Mexico, selon l’institut américain de géophysique USGS. Fortement ressenti dans la capitale, le tremblement de terre n’a fait ni victimes, ni dégâts importants, selon les premières informations données par les autorités.