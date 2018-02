Mexique: Un séisme de magnitude 7,2 secoue le pays sans faire de victimes

Des étudiants évacués de leur école à Veracruz au Mexique en raison d'un violent séisme le 17 février 2018. — Felix Marquez/AP/SIPA

Plus de peur que de mal. Un violent séisme a secoué le Mexique ce vendredi. Cinq mois seulement après un violent tremblement de terre qui avait tué 369 personnes dans la capitale, ce nouveau séisme a provoqué la psychose à Mexico où il a été fortement ressenti. Mais ii n’a fait ni victimes, ni dégâts majeurs, selon les autorités.

Un épicentre très profond

La magnitude de la secousse, survenue à 17h39 heure locale, a été évaluée à 7,2 par l’institut américain de géophysique USGS et le service géologique mexicain.

.Les autorités ont signalé des dommages structurels sur plusieurs immeubles de la ville de Pinotepa de San Luis, a environ 600km au sud de Mexico, ainsi qu’à Santiago Jamiltepec dans le même Etat d’Oaxaca.

La profondeur de l’hypocentre, à 37 km selon l’USGC, pourrait expliquer en partie pourquoi cette secousse violente n’a finalement eu que peu de conséquences.

Scènes de panique à Mexico

A Mexico, des milliers de personnes sont sorties précipitamment des immeubles de la capitale quand s’est déclenché le système d’alarme, annonciateur d’une secousse imminente, pour rejoindre des places ou des avenues et tenter ainsi d’éviter la possible chute de bâtiments.

«Cela a été horriblement fort. On a eu du mal à descendre, ça a été les escaliers les plus longs du monde, mais on a réussi à sortir avant que la terre se mette à trembler… on a cru que tout allait s’effondrer une fois de plus», a raconté à l’AFP une habitante, tenant fermement la main de sa fille.

«Les dégâts sont très mineurs»

Mais au final, ni victimes ni dégâts majeurs n’ont été constatés. « La ville fonctionne normalement, les dégâts sont très mineurs », a déclaré le maire de la mégalopole de 20 millions d’habitants, Miguel Angel Mancera, en début de soirée sur Milenio TV.

«Jusqu’à présent il n’y a pas de pertes de vies humaines ni de personnes blessées», a précisé de son côté le porte-parole de la présidence, Eduardo Sanchez.