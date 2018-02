Brésil: Une Française porte plainte pour viol

Une citoyenne française a porté plainte pour viol dans un commissariat de Tibau do Sul, station balnéaire du nord-est du Brésil. — Hassan Ammar/AP/SIPA

Une citoyenne française a porté plainte pour viol dans un commissariat de Tibau do Sul, station balnéaire du nord-est du Brésil, a annoncé vendredi à l’AFP une source policière.

« Une citoyenne française s’est rendue mardi au commissariat et a porté plainte pour un crime à caractère sexuel. Une enquête a été ouverte », a expliqué Valdo Pimentel, le directeur régional de la police civile de l’État de Rio Grande do Norte, sans révéler l’identité de la victime. Selon le site d’informations G1, il s’agit d’une « consulesa », terme qui en portugais peut aussi bien désigner une consule générale que la conjointe d’un consul, mais aussi une personne liée à un consulat.

L’ambassade de France à Brasilia n’a pas souhaité s’exprimer, expliquant vouloir « préserver la victime, son identité, sa sécurité et son intimité, ainsi que l’enquête de la police » brésilienne. Cité par G1, le commissaire chargé de l’enquête a expliqué que la victime avait dit avoir été violée au domicile d’amis qui l’accueillaient chez eux pour le carnaval.

« Elle a raconté que le crime avait été commis vers 2h du matin. Elle dormait dans une chambre quand un homme lui a jeté de l’eau sur le corps et l’a violée. Le couple qui se trouvait dans la maison ne s’est pas rendu compte de ce qui s’est passé », a-t-il relaté.

Situé à 70 km de Natal, capitale du Rio Grande do Norte, Tibau do Sul est célèbre pour la plage de la Pipa, souvent présentée comme l’une des plus belles du Brésil.