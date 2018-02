VIDEO. Tuerie en Floride: Trump à l'hôpital pour rencontrer des blessés

Donald et Melania Trump se sont rendus vendredi soir dans un hôpital de Floride au chevet des victimes blessées dans la tuerie qui a fait 17 morts dans un lycée, alors que le FBI est dans l'oeil du cyclone après avoir reconnu une inaction coupable.

Accompagné de sa femme, le président s’est rendu à l’hôpital Broward Health où sont soignées certaines des victimes de Nikolas Cruz, le tueur de 19 ans. Il a également rencontré des membres du personnel hospitalier et doit encore s’entretenir avec des forces de l’ordre locales pour les remercier de leur action.

Le milliardaire a ensuite prévu de se rendre dans sa résidence de Mar-a-Lago, non loin de Parkland, pour y passer le week-end.

« Le travail des docteurs, des infirmières, de l’hôpital, des premiers secours et des forces de l’ordre est incroyable. La vitesse à laquelle ils ont transporté les victimes à l’hôpital est un record », a-t-il brièvement déclaré depuis l’hôpital.

Pendant ce temps-là, sa police fédérale est sous le feu des critiques. Le FBI a en effet reconnu avoir reçu le 5 janvier dernier un appel d’un proche de Cruz, qui a décrit le comportement déviant du jeune homme et son intention de tuer des personnes, y compris dans un établissement scolaire. Cette information « aurait dû être traitée comme une menace potentielle » et « aurait dû être communiquée au bureau du FBI de Miami, qui se serait chargé des investigations nécessaires », a souligné le FBI dans un communiqué.

L’informateur, qui n’a pas été identifié, a également livré au téléphone des détails sur le fait que Cruz était armé et qu’il publiait des messages menaçants sur les réseaux sociaux.

Parmi les parents parvenant à surmonter leur désespoir pour s’exprimer devant les caméras, Lori Alhadeff a suscité une vive émotion par l’intensité de ses suppliques. Elle a perdu sa fille de 14 ans, Alyssa.

"I just spent the last two hours putting the burial arrangements for my daughter's funeral. President Trump, please do something. Action, we need it now!" Lori Alhadeff, whose 14-year-old daughter, Alyssa, was murdered.pic.twitter.com/bOP6Isc48z