Tuerie en Floride: Avertie de la dangerosité du tireur présumé, la police admet une défaillance

Deux jours après la tuerie dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts, la police fédérale américaine a reconnu ce vendredi ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient après avoir été avertie en janvier de la dangerosité potentielle de Nikolas Cruz.

FBI Statement on the Shooting in Parkland, Florida: https://t.co/m1sOtrEbOG