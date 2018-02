Chine: Un sketch télévisé sur l'Afrique diffusé au Nouvel an crée le malaise

En recourant à une comédienne chinoise, le visage noirci et affublée d’un faux derrière, pour représenter une Africaine, un sketch diffusé en Chine par la télévision d’Etat suscitait le malaise ce vendredi, taxé de « raciste » par des internautes en Chine et à l’étranger.

La séquence incriminée faisait partie des sketches de la longue soirée de réveillon programmée ce jeudi par la chaîne d’Etat CCTV pour célébrer le Nouvel an lunaire, et regardée par des centaines de millions de Chinois.

Dans un décor rappelant la savane, on voyait l’actrice chinoise Lou Naiming le visage recouvert de maquillage noir, affublée d’un postérieur factice, portant de larges vêtements colorés et un plateau de fruits sur la tête… et suivie d’un autre comédien grimé en singe.

My first Chinese New Year watching the annual CCTV spring gala and they trot out a Chinese lady in blackface, exaggerated proportions and everything, with a pet "monkey" (played by a man from Cote D'Ivoire), shouting "I love China!" - I can't even pic.twitter.com/n3J1YsRhmy