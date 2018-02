VIDEO. Tuerie dans un lycée en Floride: Donald Trump reste muet sur les armes

Il a tenté de réconforter la nation. Au lendemain de la fusillade dans un lycée de Floride qui a coûté la vie à 17 personnes, Donald Trump a promis dans une allocution télévisée de s’attaquer « au difficile problème de la santé mentale ». Mais le président américain est resté muet sur la question des armes, ne prononçant pas une seule fois le mot « gun », alors que le suspect, Nikolas Cruz, a pu acheter légalement un fusil semi-automatique AR-15.

« Aucun enfant ne devrait se sentir en danger dans nos écoles », a déclaré Donald Trump. Il a juré de « travailler avec chaque Etat pour s’attaquer à la difficile question de la santé mentale ». Alors que le speaker de la Chambre Paul Ryan a estimé qu’il était « trop tôt pour tirer des conclusions » et que le sénateur Marco Rubio a répété que ce n’était « pas le moment de parler politique », seul le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, l’a clamé haut et fort : « Quelqu’un qui a une maladie mentale ne devrait pas être autorisé à acheter une arme, je suis ouvert au dialogue sur cette question. »

Un peu plus tôt, Donald Trump avait adopté la même rhétorique sur Twitter. « Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, même viré de l’école pour son mauvais comportement erratique. Les voisins et ses camarades de classe savaient qu’il représentait un gros problème. Toujours les signaler aux autorités encore et encore ! », a écrit le président américain tôt jeudi matin.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!