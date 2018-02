VIDEO. Tuerie en Floride: Un bilan «catastrophique», 17 personnes tuées dans le lycée

Le shérif a peiné à trouver ses mots. «C'est terrible, c'est catastrophique. 17 personnes ont perdu la vie» dans une tuerie qui a eu lieu dans un lycée de Parkland, en Floride, mercredi après-midi, a confirmé Scott Israel devant les caméras. Il s'agit du plus lourd bilan pour une fusillade dans une école après Virginia Tech, en 2007, et Sandy Hoook, en 2012.

En fuite, le suspect a été arrêté vers 16h00 (22h00 heure de Paris). Le shérif l'a identifié comme Nikolaus Cruz, 19 ans. Il s'agit d'un ancien élève qui avait été exclu l'an dernier à cause de problèmes de discipline.

Donald Trump suit la situation et a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.