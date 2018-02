Saint-Valentin: Quand la fête des amoureux rime avec casse-tête

Un bouquet de roses (illustration). — Jacob Ford/SIPA

En Côte d’Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Cameroun ou encore en Guinée, la Saint-Valentin relève du sport pour certains hommes (et femmes, de plus en plus). En cause : les « bureaux », comprenez des maîtresses (ou amants). Même si cette pratique est courante dans bon nombre de pays d’Afrique, elle se doit de rester secrète.

Au fil des années, certains partenaires sont devenus des champions en organisation et excuses en tous genres pour éviter que leurs maîtresses ne se croisent au détour d’un maquis, ces petits restaurants qui fleurissent dans les villes africaines. Explications.

