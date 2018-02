C’est un exercice aussi archaïque qu’incontournable : lundi, les portraits officiels de Barack et Michelle Obama, qui seront exposés à la National Portrait Gallery du Smithsonian, ont été dévoilés. Et sans surprise, les tableaux du premier couple présidentiel noir, peints dans un style plus contemporain qu’à l’accoutumée par deux artistes afro-américains, sont aussi clivants que la politique.

« Ça ne lui ressemble pas »

Si Barack Obama a remercié l’artiste Amy Sherald pour avoir « capturé la grâce, la beauté, l’intelligence et le charme de la femme que j’aime », de nombreux internautes sont dubitatifs sur la ressemblance. Et on vous a épargné les commentaires les plus racistes.

Am I the only one who thinks Michelle Obama's portrait look absolutely nothing like her? It looks more like a cross between Beyoncé & JoLo than Mooch. pic.twitter.com/aFHsxnqv0b — CC (@ChristiChat) February 12, 2018

This is a beautiful portrait. It looks very little like Michelle Obama pic.twitter.com/1CsRrWIJtN — Chris Cillizza (@CillizzaCNN) February 12, 2018

« Sa peau est grise »

I'm really not feeling Michelle's protrait. It's a weird choice to paint her grey, and everything looks so flat and pale. I hope it looks better in person. BO's is original and hyperrealistic — Gerardo H. Dominguez (@AkumalBay) February 12, 2018

Comme l’explique le Baltimore Sun, Amy Sherald capture ses portraits d’Afro-Américains au charbon, avec une couleur entre le gris et le brun « qui n’est pas là pour effacer la race [du sujet] mais pour signifier son manque d’importance ».

People snarking on the Michelle Obama portrait should really take 2 minutes to see it in the context of Amy Sherald's other portraits. pic.twitter.com/CbDYTFey4V — Schooley (@Rschooley) February 12, 2018

La verdure détournée

Davantage photo-réaliste, le portrait d’Obama peint par l’artiste Kehinde Wiley fait surtout débat pour sa mise en scène. Le président n’est pas debout dans une bibliothèque devant un drapeau américain mais assis, entouré par de la verdure. Il s’agit, selon Wiley « d’une métaphore sur le combat entre Obama et son histoire », représentée par des plantes originaires de Chicago, d’Hawaï et du Kenya. Evidemment, il n’a pas fallu longtemps pour que le tableau soit détourné par les trolls de l’alt-right américaine, dans des métaphores beaucoup plus terre à terre.

P.B.