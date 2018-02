Une lettre avec de la poudre blanche adressée à Donald Trump Jr, sa femme hospitalisée par précaution

L’alerte a été prise au sérieux par les autorités. Une lettre contenant de la poudre blanche a été envoyée au domicile de Donald Trump Jr, à New York. Sa femme Vanessa, qui a ouvert la missive, a été placée en observation dans un hôpital voisin par précaution, indique NBC News.

Des analyses sont en cours pour déterminer la nature exacte de la poudre. Mais selon la chaîne américaine, qui cite un porte-parole de la police, la substance ne serait pas toxique.

«Je suis heureux que Vanessa et mes enfants aillent bien et soient en sécurité après la situation extrêmement effrayante de ce matin. Il est vraiment honteux que certains individus choisissent d'exprimer leur opposition via un comportement aussi inquiétant», a écrit Donald Trump Jr.

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.