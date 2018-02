Vatican: «N'oubliez pas de sourire», dit le pape aux agents de poste

CONSEIL «La petite vieille qui vient et qui est un peu sourde, tu lui expliques mais elle n'entend pas... Fais-lui un sourire plutôt que de dire "pfiuuu"», a demandé le Pape...

Le pape François s'est adressé à des milliers de personnes, mercredi 8 novembre 2017, place Saint-Pierre au Vatican. — Giuseppe Ciccia/PACIFIC P/SIPA

«N'oubliez pas de sourire». Lors d'une audience samedi avec des employés des postes italiennes, le pape François leur a rappelé qu'ils étaient souvent les rares contacts de personnes isolées.

«Un sourire est contagieux»

«La petite vieille qui vient et qui est un peu sourde, tu lui expliques mais elle n'entend pas... Fais-lui un sourire plutôt que de dire "pfiuuu"», a ainsi expliqué le pontife argentin, en appelant à une culture d'«écoute, de disponibilité et de respect» dans les 13.000 bureaux de poste italiens. «Le sourire est toujours un pont, mais il est le pont de ceux qui ont de la grandeur d'âme, parce qu'il va d'un coeur à un autre. N'oubliez pas de sourire ! Un sourire est contagieux et la paix qu'il sème ne manque jamais de porter des fruits», a insisté François.

Le pape s'est aussi adressé plus particulièrement aux dirigeants de l'entreprise, partiellement privatisée en 2015. «Dans le difficile équilibre entre maîtrise des coûts et compétitivité, prenez toujours soin que l'attention aux comptes ne se fasse au détriment de la qualité du travail ni ne compromette le principe de l'universalité de l'offre des services» via un réseau accessible à tous, a-t-il déclaré.

Avec un peu plus de 140.000 employés, le groupe Poste Italiane a vu fondre la demande de services postaux mais reste rentable grâce à ses activités d'assurances et de services financiers, qui représentent plus de 85% de son chiffre d'affaires.