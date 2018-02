Etats-Unis: Une parlementaire californienne accusée de comportement sexuel abusif

Elle est l’une des rares femmes à être montrée du doigt pour comportement sexuel abusif à l’heure du mouvement #Metoo. Une parlementaire californienne accusée d’avoir attrapé les fesses d’un assistant parlementaire contre son gré s’est mise en congés vendredi.

Signed, sealed and delivered to @JerryBrownGov. Proud to have worked with @asmMelendez as she persisted on this essential legislation that was long overdue. Persistence has prevailed! #WeSaidEnough #TimesUp #Ab403 pic.twitter.com/ot9AMeNtzg