Défilés nord-coréens: Pom-pom girls à Pyeongchang, chars militaires à Pyongyang

A vingt-quatre heures de la cérémonie d’ouverture des JO 2018, la Corée du Nord joue sur deux tableaux : alors que le régime a envoyé à Pyeongchang des centaines de pom-pom girls, des artistes et la sœur du dirigeant Kim Jong-un, c’est un défilé militaire qui se déroulait ce jeudi à Pyongyang, à quelques centaines de kilomètres à peine vers le nord-ouest.

A la différence du dernier défilé militaire d’avril 2017, la télévision officielle nord-coréenne n’a pas diffusé en direct celui de jeudi. « Nous avons appris que le Nord a organisé un défilé militaire place Kim Il Sung à Pyongyang », a déclaré une source gouvernementale sud-coréenne.

Le Nord a annoncé le mois dernier qu’il célébrerait cette année le 70e anniversaire de son armée le 8 février, au lieu du 25 avril. La nouvelle a pris les capitales étrangères de court après le spectaculaire revirement diplomatique amorcé par Pyongyang début janvier.

D’après les analystes, le Nord entend avec cette double approche normaliser son statut « d’Etat nucléaire de facto », tenter d’obtenir l’adoucissement des sanctions et enfoncer un coin dans la relation Séoul/Washington.

D’ordinaire, les défilés militaires nord-coréens rassemblent des milliers de soldats qui défilent au pas de l’oie, avec comme point d’orgue une parade de missiles place Kim Il Sung, armements scrutés de près par des observateurs tentant d’évaluer les progrès technologiques du Nord. Mais rien de tout cela n’avait été repéré sur les images satellite avant le défilé, selon le site américain respecté 38 North.

Le Nord invite généralement des centaines de journalistes étrangers à ces manifestations, ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci, peut-être le signe qu’il entendait garder la haute main sur la perception de l’événement.

La délégation nord-coréenne aux JO sera dirigée par Kim Yong-nam, qui occupe les fonctions honorifiques de chef de l’Etat. Elle comprendra également la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, promue en octobre au bureau politique du parti unique, l’instance de prise de décision présidée par son frère. D’après le ministère sud-coréen de l’Unification, la délégation atterrira vendredi à l’aéroport d’Incheon, près de Séoul.

Pyongyang parade preview: So far, no signs of any missile launchers, at least as far as the satellite imagery can tell.@38NorthNK https://t.co/ml5NCIx9Z3