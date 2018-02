Agressions sexuelles: Gilbert Rozon réfute les accusations

CANADA Le producteur, visé par des accusations d’agressions sexuelles et de viols, a déploré que la présomption d’innocence ait « été balayée sous le tapis »...

Gilbert Rozon lors d'une conférence de presse en avril 2016. — Pierre Roussel/NEWSCOM/SIPA

« Il y a des allégations le matin, on est jugé à midi et exécuté en soirée. » Gilbert Rozon, propriétaire et dirigeant déchu du groupe québécois « Juste pour Rire », a rejeté mercredi les accusations d’agressions sexuelles portées contre lui à l’automne par une dizaine de femmes, déplorant que la présomption d’innocence ait « été balayée sous le tapis ».

>> A lire aussi : L'animatrice Julie Snyder porte plainte pour agression sexuelle

« Je réfute les allégations », a dit le producteur à la presse au palais de justice de Montréal, où il a témoigné dans un litige qui l’oppose au groupe de médias Québecor concernant la vente du groupe « Juste pour Rire ».

Première apparition publique de Gilbert Rozon depuis octobre dernier: le fondateur et ancien patron de Juste pour rire déplore le traitement qu’il a reçu. https://t.co/jS7a4ssMKd pic.twitter.com/NbpTLXyOqY — Journal de Montréal (@JdeMontreal) February 7, 2018

« J’espère qu’on vit toujours dans une société qui privilégie la présomption d’innocence », a-t-il ajouté pour sa première apparition publique depuis les témoignages à charge de femmes. « Je n’ai jamais fait l’amour à quelqu’un si une personne me dit non », a-t-il dit à la sortie du tribunal, cité par le Journal de Montréal.

>> A lire aussi : Qui est Gilbert Rozon, le magnat du rire accusé d'agressions sexuelles?

Un collectif de femmes veut entreprendre une action groupée

Agressions verbales, physiques, et même viol : témoignant à visage découvert, onze femmes ont détaillé en octobre au quotidien Le Devoir et à la radio 98,5 FM leurs rencontres avec Gilbert Rozon, dressant au fil de leurs révélations un portrait accablant de l’homme âgé de 63 ans.

Dans le sillage de ce scandale qui a ébranlé le milieu du showbiz québécois, l’animatrice de télévision et productrice québécoise Julie Snyder avait porté plainte pour agression sexuelle contre lui auprès de la police de Montréal.

>> A lire aussi : Dave réagit au scandale qui touche son «ami» Gilbert Rozon

Le retentissement de cette affaire, dans le sillage du scandale Weinstein aux Etats-Unis, a aussi amené les chaînes françaises de télévision M6 et C8 à déprogrammer des émissions auxquelles Gilbert Rozon était associé.

Un collectif de femmes, présumées victimes de l’ancien producteur, s’est depuis adressé à la Cour supérieure du Québec pour pouvoir entreprendre une action collective. Selon le collectif « Les Courageuses », Gilbert Rozon aurait fait « au moins vingt victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016 ».