VIDEO. Donald Trump accuse de «trahison» les démocrates qui ne l'ont pas applaudi

Une semaine après, Donald Trump n’a pas digéré l’attitude des démocrates lors de son discours sur l’état de l’Union. A l’origine de la colère présidentielle, le fait que les élus de l’opposition ne l’ont pas applaudi pendant son allocution du 30 janvier dernier. Ressassant l’épisode lundi lors d’une visite d’usine près de Cincinnati (Ohio), il a accusé ses adversaires de « trahison ».

President Trump on Democrats' reaction to the State of the Union: "[Democrats] were like death. And un-American. un-American. Somebody said 'treasonous'...Can we call that treason? Why not?" https://t.co/srFZOAHCMu pic.twitter.com/4fmZoT1Kev

« Est-ce que quelqu’un, par hasard, a vu le discours sur l’état de l’Union ? », a lancé le milliardaire. « J’ai dit que le taux de chômage des Noirs était à son plus bas niveau historique (…) Silence complet, pas un sourire. Cela a atteint un point tel que je n’avais même plus envie de regarder de ce côté de la salle parce que, honnêtement, il y avait une mauvaise énergie. »

Sur le ton de celui qui s’adresse à un groupe d’amis dans un bar, le président a poursuivi sa description : « Vous êtes là-haut, vous avez la moitié de la salle qui était déchaînée, qui a adoré, ils veulent faire quelque chose de bien pour leur pays. Et vous avez l’autre côté, qui même vis-à-vis de nouvelles positives, était comme la mort. Ils étaient anti-Américains (« un-American » en VO). Anti-Américains. »

« Quelqu’un a parlé de trahison. Pourquoi pas ? Pouvons-nous appeler cela trahison ? Pourquoi pas ? Clairement, ils n’avaient pas l’air d’aimer véritablement leur pays », a-t-il encore dit.

Le mot, prononcé sur le ton de l’humour, n’a pas manqué de faire réagir. « Donald Trump ne sait pas ce que signifie le mot "trahison", a tweeté l’élu démocrate à la Chambre des représentants Don Beyer. Il devrait étudier l’article III de la Constitution, qu’il n’a clairement pas lu. Les [Pères] fondateurs craignaient qu’un despote n’abuse de ses pouvoirs pour attaquer ses ennemis politiques. Ils étaient intelligents, les Fondateurs. »

.@realDonaldTrump doesn't know what "treason" means. He should study Article III of the United States Constitution, which he clearly hasn't read.



The Founders were concerned that a despot might abuse their powers of office to attack political enemies. Smart people, the Founders. https://t.co/dipn2faX8K