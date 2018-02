Golfe de Guinée: Un pétrolier disparaît avec 16 marins indiens

Où est passé le MT Marine Express ? Un pétrolier avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu dans le Golfe de Guinée, où les actes de piraterie sont relativement fréquents, ont annoncé ce dimanche les autorités indiennes.

Le vaisseau battant pavillon panaméen, transportait 13.500 tonnes de pétrole et mouillait à Cotonou, au Bénin, avant de disparaître jeudi. « Notre mission à Abuja est en contact avec les autorités béninoises et nigérianes en vue d’obtenir leur aide pour localiser le bateau », a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères.

We regret that contact has been lost with the AE-managed MT Marine Express while at Cotonou, Benin. Last contact was at 03:30 UTC, Feb 1. Authorities have been alerted and are responding. Our top priority is the safety of the crew, whose families have been contacted. Updates TBA.