Etats-Unis: Trump se dit «innocenté» dans l'enquête russe

Le président américain Donald Trump a assuré samedi qu’une note très controversée et critique du FBI, rédigée et publiée par des républicains du Congrès, l’innocentait dans l’enquête russe, une « chasse aux sorcières » selon lui.

« La note innocente totalement "Trump" dans l’enquête. Mais la chasse aux sorcières russe continue indéfiniment », a tweeté le président en parlant de lui à la troisième personne. « Après un an à chercher continuellement, pour ne RIEN trouver, (l’accusation de) collusion est morte », a-t-il asséné, ajoutant qu’il n’y avait également eu aucune « entrave » (à la justice).

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!