VIDEO. Italie: Un jeune homme arrêté après avoir tiré en pleine rue sur six «étrangers»

Un jeune Italien soupçonné d’être l’auteur d’une fusillade perpétrée à partir d’une voiture à Macerata, dans le centre de l’Italie, a été arrêté par la police. La fusillade a fait six blessés, parmi lesquels quatre graves.

Selon la chaîne de télévision en continu Rai News 24, les coups de feu ont été tirés depuis une Alfa Romeo avec deux personnes à son bord. Cet après-midi, les médias montraient un homme être arrêté sans opposer de résistance sur les marches de l'immense monument aux morts de cette ville.

Le suspect a été identifié par les médias comme un candidat en 2017 sous l'étiquette de la Ligue du Nord (parti souverainiste notoirement anti-immigration et anti-européen) à des élections administratives dans une commune de cette région des Marches.

L'attaque est empreinte d'une «évidente haine raciale», a estimé samedi soir sur place le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti. Le raid armé est marqué par une culture «d'extrémisme de droite avec des références claires au fascisme et au nazisme», a-t-il ajouté.

Les médias locaux ont évoqué plusieurs personnes « de couleur » ou de « migrants d’origine africaine » parmi les victimes, tandis que la police a annoncé dans un tweet que les personnes blessées par les tirs étaient « de nationalité étrangère ». Selon les médias italiens, l’homme au crâne rasé et sympathisant de l’extrême droite, retrouvé en possession d’un pistolet, portait une écharpe tricolore sur l’épaule et a fait un salut fasciste après être sorti de son véhicule.

Comme l’a repéré Le Parisien, le maire de la ville a demandé à la population de rester cloîtrée chez elle ou sur son lieu de travail. La ville évoque sur Twitter « une situation dangereuse », due à un homme circulant armé.

Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata.