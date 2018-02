Au Sénégal, Macron et Rihanna saluent les progrès pour financer l'éducation

Au milieu des nombreux chefs d’Etat, c’était bien elle la star. La chanteuse Rihanna, en vedette de la conférence, a salué les « progrès énormes » réalisés lors de cette réunion co-présidée par le Sénégal et la France, avant de saluer, parfois en les embrassant, les chefs d’Etat réunis à la tribune de la salle de conférence, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

"We're never going to stop fighting until every boy and every girl has access to education." @Rihanna and French President Emmanuel Macron just raised millions of dollars for education in developing countries. 👏 pic.twitter.com/3PQjQ0EGtQ