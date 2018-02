VIDEO. Trump va au clash avec le FBI et autorise la publication d'un «mémo» controversé

Il va y avoir du sport. Après plusieurs jours de suspense, le président américain a indiqué vendredi qu’il avait déclassifié un « mémo » controversé qui accuserait, selon des fuites, le FBI et le département de la Justice d’avoir abusé de leur pouvoir pour ordonner la surveillance d’un conseiller de Donald Trump pendant la campagne dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie. Le mémo est disponible sur le site du Washington Post ici.

« Ce qui se passe dans notre pays est une véritable honte », a lancé le président depuis le Bureau ovale. Sur Twitter, il avait accusé dans la matinée le FBI et le département de la Justice d’avoir « politisé l’enquête en faveur des démocrates ».

Pres. Trump says GOP memo has been declassified: "Congress will do whatever they're going to do. But I think it's a disgrace what's happening in our country...A lot of people should be ashamed of themselves." https://t.co/OfR9pu29Wo pic.twitter.com/wJHEptrGrk