Los Angeles: Une collégienne ouvre le feu dans une classe, un élève dans un état critique

La situation est désormais sous contrôle. Une fusillade s’est déroulée jeudi matin dans le collège Sal Castro, de Los Angeles. Deux élèves ont été blessés par balles : un garçon de 15 ans touché à la tête, qui se trouve dans un état critique mais table, et une fille du même âge blessée au poignet, dont les jours ne sont pas en danger. Trois autres personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre.

La police a indiqué avoir arrêté une jeune fille suspectée d’être l’auteure des tirs. Selon NBC, il s’agirait d’une collégienne, et la fusillade aurait eu lieu dans une classe.

The scene at Sal Castro Middle School on campus Belmont High near DTLA. LAPD confirms two people shot by student inside of a classroom. Shooter in custody, a girl believed to be a student. Victims are 15, boy and girl. Boy shot in the head. @NBCLA pic.twitter.com/wgrJEQ3EjG