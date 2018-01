Discours sur l'état de l'Union: Donald Trump appelle au rassemblement mais reste clivant

Le président américain Donald Trump à l'issue de son discours sur l'état de l'Union, le 30 janvier 2018. — Susan Walsh/AP/SIPA

Un discours de quatre-vingt minutes sans une attaque contre le FBI ou les médias. Mardi soir, Donald Trump s’est montré discipliné pour son premier discours sur l’état de l’Union, suivant avec application son téléprompteur. Mais si le président américain a offert une « main tendue » aux démocrates sur l’immigration, ces derniers sont souvent restés assis et l’ont parfois hué.

>> A lire aussi : Revivez le discours de Donald trump

Donald Trump a présenté ce qu’il estime être « un juste milieu ». Il propose de régulariser la situation des « dreamers » avec « un chemin menant vers la citoyenneté pour 1,8 million de jeunes immigrés arrivés illégalement avec leurs parents à un jeune âge ». En échange, il veut « un grand mur à la frontière » avec le Mexique.

Une immigration « au mérite »

Surtout, le président américain a plaidé pour « une immigration au mérite ». Il propose d’arrêter le programme de la loterie des cartes vertes et de limiter le rapprochement familial pour « mettre fin à la migration en chaîne », une sortie qui lui a valu d’être hué par plusieurs démocrates.

Pres. Trump booed by some during comments on "ending chain migration." https://t.co/5Zl2rgg6Pl #SOTU pic.twitter.com/lyKf9jpEPQ — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 31, 2018

Le président américain a, comme souvent, décrit l’immigration sous le prisme du terrorisme, de la violence et de la drogue, fustigeant « les frontières ouvertes qui ont coûté beaucoup de vies ». Sa tirade « Les Américains sont également des ''dreamers'' (rêveurs) » a été saluée par l’ancien dirigeant du Ku Klux Klan, David Duke, Fox News et le site nationaliste Breitbart News.

Un décret pour laisser Guantanamo ouvert

C’est finalement la seule véritable annonce du discours. Donald Trump a signé un décret pour laisser la prison de Guantanamo ouverte, s’opposant ainsi à l’engagement pris par Barack Obama. Il reste aujourd’hui 41 détenus, qui pour la majorité ne font l’objet d’aucun chef d’accusation mais dont la libération n’est pas à l’ordre du jour, car ils sont jugés trop dangereux.

President Trump tells Congress he's signed order to keep Guantanamo Bay detention centre open in State of the Union speechhttps://t.co/s9gfquKBKp #SOTU pic.twitter.com/CqhtY9OOtJ — BBC News (World) (@BBCWorld) January 31, 2018

C’est le point sur lequel il est le plus susceptible d’obtenir le soutien des démocrates. Donald Trump a réclamé 1.500 milliards de dollars au Congrès pour réparer et développer les infrastructures américaines. Il devra toutefois convaincre des élus de son propre parti, inquiets face au déficit.

Le « régime vicieux » de Kim Jong-un

« Aucun régime n’a opprimé ses propres citoyens » aussi « brutalement que la dictature cruelle de Corée du Nord », a déclaré le président américain. « La dangereuse quête de missiles nucléaires par la Corée du Nord pourrait très prochainement menacer notre territoire. Nous menons une campagne de pression maximale pour éviter que cela arrive », a-t-il assuré, s’attaquant « au régime vicieux » de Kim Jong-un.

Si son discours a duré aussi longtemps, c’est surtout car le président américain a passé beaucoup de temps à rendre hommage à « des héros ». Le Congrès s’est levé pour saluer les familles de deux adolescentes, Kayla et Nisa, tuées par des membres du gang ultra-violent MS-13, ainsi que les parents d’Otto Warmbier, ce jeune américain mort après avoir été détenu dans une prison nord-coréenne. Mais c’est le dissident nord-coréen Ji Seong-Ho qui a reçu la plus longue ovation, brandissant la béquille qu’il a gardée après avoir été torturé, perdant une main et un pied.

In the audience at the SOTU, Ji Seong-ho, a North Korean defector who lost his leg when a train ran over him. pic.twitter.com/yaBNl6KhSe — Axios (@axios) January 31, 2018

Pour Donald Trump, le répit qui suit en général un discours sur l'état de l'Union ne devrait pas durer. Le bras de fer autour de l'enquête du procureur Robert Mueller et du mémo controversé sur le FBI devrait reprendre à l'aube.