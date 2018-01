Affaire russe: Le mémo controversé sur le FBI va pouvoir être publié

Le président républicain de la la commission de la Chambre des représentants sur le Renseignement, Devin Nunes, le 29 janvier 2018. — Susan Walsh/AP/SIPA

Un élu républicain a compilé un mémo accusant le FBI d'avoir abusé de son pouvoir pour mettre sous surveillance un ex-conseiller de Donald Trump.

Après une longue bataille, le mémo va, si Donald Trump l'approuve dans les cinq prochains jours, être rendu public.

Les attaques des républicains contre le FBI et l'enquête du procureur spécial redoublent.

Ce sont sans doute les quatre pages les plus attendues de l’année. Lundi, la commission de la Chambre des représentants sur le Renseignement a voté pour rendre public un mémo controversé accusant le FBI d’avoir abusé de son pouvoir dans le cadre de son enquête sur Donald Trump et la Russie. Des élus républicains font du teasing depuis deux semaines et prédisent un scandale « pire que le Watergate ». Mais leurs confrères démocrates dénoncent un rapport à charge « bourré d’erreurs et de raccourcis » dont le but serait, selon eux, de discréditer le procureur spécial Robert Mueller. Sauf surprise, Donald Trump devrait approuver dans les cinq prochains jours la publication de ce rapport.

Que contient le mémo ?

On ne sait pas exactement. Il a été rédigé par l’équipe du représentant républicain Devin Nunes, sur la base d’éléments classifiés fournis à la Commission dans le cadre de son enquête sur l’ingérence présumée de la Russie dans l’élection américaine. Selon le New York Times, le rapport accuse le FBI d’avoir abusé de son pouvoir pour mettre sous surveillance Carter Page, un ancien conseiller de la campagne de Donald Trump soupçonné d’avoir fricoté avec des espions russes.

Quel est le rapport avec le fameux « dossier » sur Donald Trump ?

Pour mettre Carter Page sous surveillance, le FBI a dû obtenir l’autorisation d’un juge de la cour secrète Fisa (Foreign Intelligence Surveillance Act) mise en place après le 11-septembre 2001. Toujours selon les informations du Times, le mémo accuse le FBI de ne pas avoir dévoilé au juge que sa requête s’appuyait notamment sur des informations du « dossier » compilé par l’ex-espion britannique Christopher Steele sur Donald Trump. Le rapport de Steele a été rédigé dans le cadre d’une opération de recherche d’opposition financée par le parti démocrate.

Pourquoi la position du procureur pourrait être fragilisée ?

Devin Nunes avait déjà fait parler de lui l’an dernier en accusant le FBI d’avoir mis sur écoute Donald Trump – sur la base d’informations que lui avait fournies en secret la Maison Blanche. La logique de Devin Nunes semble être la suivante :

Le rapport de Christopher Steele est un dossier à charge contre Donald Trump, financé par les démocrates, qui contient des erreurs factuelles.

C’est sur la base de ce dossier que le FBI a ouvert une enquête et obtenu la surveillance de Carter Page.

Cette enquête a débouché sur la nomination du procureur spécial Robert Mueller, chargé par le ministère de la Justice de faire toute la lumière sur l’affaire.

C’est le ministre adjoint de la Justice en personne, Rod Rosenstein – pourtant nommé par Trump – qui aurait demandé à renouveler la surveillance de Carter Page.

L’abus de pouvoir justifierait de limoger Rod Rosenstein.

Son successeur pourrait alors annuler la mission de Robert Mueller.

Sauf que selon le témoignage des dirigeants de Fusion GPS (l’entreprise à qui le parti démocrate a commandité le rapport sur Trump), le FBI aurait confirmé des éléments du dossier via une source au sein de la campagne de Donald Trump (qui pourrait être son ancien conseiller George Papadopoulos, qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI). Et le sénateur démocrate Mark Warner a contre-attaqué, lundi soir, affirmant avoir obtenu de nouveaux éléments «inquiétants» sur la relation entre la Russie et la campagne de Donald Trump. Bref, pour l’instant, on nage en pleine incertitude. On devrait y avoir plus clair dans les prochains jours avec la publication du mémo.