Le discours sur l'état de l'Union de Trump à suivre en direct cette nuit à partir de 3h00

Techniquement, c’est son premier discours sur l’état de l’Union (celui de l’an dernier, quelques semaines après sa prise de fonction, était une simple adresse devant le Congrès). Mardi soir, Donald Trump va faire le bilan de sa première année au pouvoir et fixer le cap pour la seconde. Il devrait mettre en avant son bilan économique et tenter de faire pression sur les élus pour qu’ils votent sa proposition de loi pour réformer l’immigration et régulariser les « dreamers » (jeunes sans-papiers).

>> A lire aussi : Le mémo controversé sur le FBI va pouvoir être publié

La politique pourrait cependant passer au second plan, alors que la guerre semble déclarée entre les soutiens du président américain et le FBI. Lundi, le numéro 2 de l’organisation a quitté ses fonctions plus tôt que prévu et un comité de la Chambre des représentants a voté pour rendre public un « mémo » controversé. Des républicains affirment qu’il contient la preuve d’un abus de pouvoir du FBI dans le cadre de la surveillance d’un ex-conseiller de la campagne de Donald Trump, tandis que les démocrates dénoncent « une tentative pour décrédibiliser » l’enquête du procureur Robert Mueller. C’est sur ce terrain miné que Donald Trump va devoir jouer les équilibristes, pour un rendez-vous à suivre en direct sur 20 Minutes à partir de 3h00 dans la nuit de mardi à mercredi.