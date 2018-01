Une religieuse colombienne enlevée au Mali apparaît dans une vidéo djihadiste

Une religieuse colombienne enlevée il y a près d’un an au Mali apparaît dans une vidéo dans laquelle elle sollicite l’intervention du pape François, rapportent lundi l’agence mauritanienne Al-Akhbar et le centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE.

