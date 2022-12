Alors que Noël approche à grands pas, vous n’avez toujours pas terminé la sempiternelle course aux cadeaux ? Pas de panique ! 20 Minutes a déniché des idées cadeaux sympas de dernière minute que vous pourrez vous procurer en quelques clics pendant que la dinde rôtit au four…

Le bouquin idéal pour les férus de littérature

Il n’est pas toujours évident de choisir un bouquin à offrir et, évidemment, votre féru de littérature a déjà lu Vivre vite de Brigitte Giraud, le prix Goncourt 2022. On a la solution ! L’heureux destinataire de la box Kube recevra chaque mois un livre sélectionné spécialement pour elle ou lui par un libraire. Cerise sur la madeleine de Proust, chaque envoi est accompagné de petits cadeaux pour agrémenter la lecture. Il vous suffit de choisir votre type d’abonnement (poche, grand format ou encore jeunesse), sa durée (1, 3, 6 ou 12 mois) et vous recevez immédiatement le bon cadeau par mail. L’heureux élu n’aura plus qu’à en faire bon usage sur le site de Kube, puis indiquer ses préférences littéraires qu’il peut modifier chaque mois pour recevoir sa box personnalisée. (Renseignements sur le site, à partir de 23,90 euros)

Le cadeau unique pour les friands de « Do-It-Yourself »

Une idée cadeau qui plaira à tous ceux qui aiment l’artisanat et travailler de leurs mains ! Depuis 2017, le collectif Wecandoo propose des box cadeaux permettant de passer quelques heures dans l’atelier d’un artisan pour créer un objet unique et personnalisé. Créer une planche de skate avec un artisan ébéniste, confectionner un sac en cuir avec un artisan maroquinier, découvrir l’apiculture ou même souffler un service en verre avec un souffleur de verre, voici un aperçu des 1.200 ateliers proposés, tout au long de l’année, à venir réaliser aux côtés de l’un des 800 artisans du collectif, partout en France. Un moment de partage, d’apprentissage et un cadeau plein de sens qui permet aussi de soutenir un secteur durement touché par la crise : l’artisanat. Une fois le bon cadeau reçu par mail, le destinataire n’a qu’à choisir le créneau horaire qu’il préfère pour participer à l’atelier et il repartira avec sa propre création ! (Renseignements sur le site, à partir de 50 euros).

Le cadeau rêvé pour les fans de jeux de société

Comme chaque année, les jeux de société feront partie des best-sellers de l’hiver 2022. Avec près de 1.000 nouveautés par an, le secteur, dynamique s’il en est, pèse environ 630 millions d’euros par an en France. Si ce chiffre donne le tournis, d’autres peuvent faire froid dans le dos : l’intérêt accordé aux jeux de société et jouets ne dépasse en général pas huit mois, avec pour conséquence qu’environ 11.000 d’entre eux sont jetés à la poubelle tous les jours. Considérant le gaspillage monumental qui en découle et au lieu d’acheter et d’entasser dans les placards, Gameflix propose des abonnements permettant la location de jeux de société. L’heureux destinataire pourra faire son choix parmi un catalogue de plus de 700 références et tester le ou les jeux choisis pendant un mois. La livraison et la récupération du jeu sont valables dans toute la France. Parfait pour tester plein de jeux, sans avoir à investir des centaines d’euros dans une ludothèque qui en plus prend de la place. (Renseignements sur le site, à partir de 11,99 par mois)

Le cadeau pour faire plaisir aux aventuriers

On a tous dans un coin de la tête ce que les Anglo-saxons appellent une bucket list, une liste de choses qu’on rêve de faire avant de mourir… S’envoler en montgolfière, sauter en parachute ou encore frissonner au volant d’un bolide. Pour satisfaire l’aventurier qui sommeille en chacun de nous, Wonderbox a créé les coffrets #OneLife. Des cartes-cadeaux qui permettront à son heureux destinataire d’explorer des sensations inédites et de sortir de sa zone de confort : séjour aventure dans une tente suspendue, vol spectaculaire en parapente, stage de survie en milieu hostile, nuit insolite dans un véritable tipi en pleine nature, glisse extrême au volant d’un buggy sur une piste verglacée, saut à l’élastique vertigineux… Il est temps de croquer la vie à pleines dents ! (Renseignements sur le site, coffrets #OneLife à partir de 49,90 euros).

Le cadeau sensationnel pour les amateurs de bon vin

S’il est courant d’offrir une bonne bouteille, il existe d’autres options un peu moins classiques pour faire plaisir aux amateurs de bon vin ! Pro dégustation propose d’offrir aux palais les plus fins des cours d’œnologie. Grâce à ce chèque-cadeau, le bénéficiaire pourra choisir son cours d’œnologie à la date de son choix dans 26 villes en France, une en Belgique et une au Luxembourg. (https://www.prodegustation.com, à partir de 59,90 euros) Le Petit Ballon est un abonnement comprenant chaque mois deux bouteilles de vin sélectionnées par l’ancien chef sommelier du Ritz. Chaque envoi est accompagné de conseils de dégustation, d’un magazine et donne accès à des bons plans. (https://www.lepetitballon.com, à partir de 19,90/mois, les abonnements existent en formules 3 à 24 mois). Les Raffineurs proposent aux amoureux des grands crus une expérience inédite : il s’agit de louer six pieds de vigne le temps de la production d’un millésime (un an et demi), d’entrer dans les coulisses du métier de vigneron et déguster ensuite sa production. Avec modération bien sûr ! (Renseignements sur le site, 339 euros)

Le cadeau savoureux pour les fins gourmets

Vous ne dégusterez jamais plus votre chocolat comme avant ! Telle est la promesse de Raconte-moi un Chocolat, la seule box dédiée au chocolat noir haut de gamme et équitable autour d’un parcours initiatique. Chaque mois, l’heureux destinataire de cet abonnement recevra dans sa boîte aux lettres, trois tablettes de chocolat noir sélectionnées par Brigitte Bayart, experte en chocolat, selon un thème bien précis et différent chaque mois. Les tablettes seront accompagnées d’une brochure relatant le thème du mois avec le profil de goût des chocolats et des informations sur les marques et un pochon en toile de jute, réutilisable et lui aussi équitable. De quoi découvrir des saveurs incroyables et en apprendre plus sur la formulation et la fabrication du chocolat ! (Renseignements sur le site, à partir de 86,99 euros pour trois mois d’abonnement).

Le cadeau génial les passionnés de culture

Une sélection éclectique d’évènements culturels ! L’entreprise française Cultur’In The City donne accès à 1.000 lieux culturels partout en France. Choisissez parmi plus de 90 coffrets cadeaux pour trouver celui qui fera le plus plaisir à votre entourage : théâtre et spectacles, humour, stand-up, concerts ou joyaux du patrimoine, et même un coffret spécial Joyeux Noël qui vous donne accès à une offre hyperlarge avec plus de 2.000 événements culturels dans toute la France. Ces coffrets sont accessibles en version physique ou dématérialisée (sans aucun délai de livraison) et sont valables 3 ans et 3 mois à partir de leur date d’achat. (Renseignements sur le site, à partir de 29 euros)