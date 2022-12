Que l’on grelotte, l’hiver, ou que l’on se prélasse sur le sable, l’été, les crèmes que l’on se tartine sur le visage sont, souvent, les mêmes. Mélisande Lizé, Louise Hamadet et Léa Forbras, les Montpelliéraines qui portent la marque Masaison, ont une tout autre conception des produits cosmétiques. En plein mois de décembre, il ne viendrait à personne l’idée de se goinfrer de cerises. Alors pourquoi y en a-t-il toujours dans certaines crèmes hydratantes, en plein hiver ? C’est absurde, pour ce trio d’entrepreneuses.

Leur gamme, qu’elles veulent écoresponsable, évolue selon les saisons, et « des récoltes de matières premières », explique Mélisande Lizé, titulaire d’une Licence de biologie et d’un Master en management de la transition écologique. Leurs crèmes automnales et hivernales, distribuées dans des pots en verre recyclé et recyclable, sont réalisées à partir de noisettes, et de cumin noir, de citron, de bourrache, de chanvre, de cyprès, de carthame ou d’amande douce, selon que vous utilisiez des crèmes pour les peaux grasses, sèches ou mixtes. Le printemps et l’été, les produits Masaison sont créés à partir de figues, de cameline, de cerises, de carottes, de chia, de sureau ou de raisins.









Des produits français et bio

Et le gros plus, c’est que ces crèmes, contrairement à la plupart sur le marché, « s’adaptent à ce dont notre peau a besoin, selon qu’il fasse chaud ou froid », poursuit Mélisande Lizé. « L’été, notre peau est confrontée à la chaleur, aux agressions liées à la mer, etc. Il faut donc la protéger, et lui donner des nutriments qui fassent en sorte qu’elle se régénère. L’hiver, c’est bien sûr le froid, le déséquilibre entre l’intérieur et l’extérieur, qui l’agressent. Il faut nourrir la peau, et que la peau reste hydratée toute la journée. »





Les matières premières utilisées pour la marque Masaison sont françaises et bio. - Masaison

Et pour être sûres que les produits qu’elles vont utiliser pour leurs crèmes soient adéquats, les entrepreneuses vont elles-mêmes rendre de petites visites aux agriculteurs, 100 % français et bio, chez qui elles se fournissent. « Souvent, on voit, dans les produits cosmétiques, avocat, noix de coco, etc., s’étonne Mélisande Lizé. Ce sont des produits phares de l’hydratation, et pourtant, on ne les trouve pas en France. Alors que nous avons, chez nous, des ingrédients un peu plus méconnus, mais très riches. » Et, histoire de pousser l’écoresponsabilité de leur gamme jusqu’au bout, il n’est pas question de dénaturer les matières premières. Elles ne sont pas chauffées, « pour ne pas perdre les nutriments ». Et elles ne sont pas mélangées avec des cochonneries chimiques.