Depuis les années 2000, avec la multiplication des blogs culinaires puis des réseaux sociaux comme Instagram, prendre son plat en photo n’est plus seulement une tendance mais un véritable art à part entière. La photo culinaire est aussi devenue un business pour promouvoir des établissements de restauration ou des professionnels sur internet et autres supports de communication.

Le service de livraison Deliveroo organise ainsi des workshops « photos food instagrammables » à destination des influenceurs sur les réseaux sociaux. L’objectif ? Poser les bases de la photo culinaire. Nous avons suivi l’un de ces ateliers avec la photographe Jessica Legitimus, et la styliste culinaire Cat Byer. Voici quelques petits trucs et astuces retenus pour réaliser des parfaites photos culinaires.

La lumière

La qualité de la photo dépendra de la lumière choisie. Vous devez idéalement shooter à la lumière naturelle : rapprochez-vous d’une fenêtre, éteignez les spots de lumière directe. Dans le meilleur des cas, un ciel blanc, nuageux sans rayon de soleil est recommandé. Si vous souhaitez faire des photos au restaurant, demandez une table vers la fenêtre, et utilisez une serviette ou un papier blanc comme réflecteur de lumière pour réduire les ombres et éviter le reflet des matériaux « miroirs ». Vous deviendrez automatiquement le « client chiant », mais une belle photo sur Instagram ça se mérite.

L’angle

Deux choix s’offrent à vous pour réaliser la photo parfaite : le plan top shot consiste à prendre vos photos du dessus. Cet angle peut s’avérer très intéressant lorsque l’on veut donner une vue d’ensemble d’une table, ou pour prendre en photo le contenu d’un récipient. Pour plus de relief, inclinez de 45° votre appareil.

On a suivi un atelier pour apprendre à photographier nos bons petits plats - C.Demay/20Minutes

Le plan de ¾ est parfait pour photographier des préparations plates comme les gâteaux, les hamburgers ou les sushis. Pour réussir ce cadrage tenez votre smartphone à hauteur des yeux et focalisez lentement jusqu’à trouver l’angle idéal. Si on vous demande pourquoi vous vous tortillez dans tous les sens, répondez simplement à la personne qu’elle n’y connaît en tendance food.

La création d’une ambiance

Le choix de la mise en scène est essentiel. La photo doit raconter une histoire. Chez vous, dégagez la vaisselle sale dans un coin de votre cuisine et préparez une mise en scène sur une planche en bois, papier marbré (ou sur votre magnifique plan de travail marbré). Choisissez des accessoires : des ustensiles de cuisine, serviettes de table, ou des fleurs modifieront l’effet final de la photo. La création d’un faux désordre, d’une histoire avec par exemple un petit couteau pointu à côté de la ciboulette fraîchement coupée donnera un style désordonné et plus naturel à la photo. Excusez-vous quand même auprès de mémé pour lui avoir volé toute sa ciboulette à des fins artistiques…

On a suivi un atelier pour apprendre à photographier nos bons petits plats - C.Demay/20Minutes

Travaillez le style de la photo : le high key désignera les photos épurées sur fond blanc mettant en scène des plats healthy (qui pourra être remplacé par un bon plat de pâtes carbonara une fois la photo prise). Le low key quant à lui présentera des portions prêtes à manger, dans un format plus lifestyle, cosy (du fromage par exemple).

Le kit du professionnel de la photo culinaire

Le parfait photographe culinaire possède son attirail précis et précieux : mettez en valeur la nourriture en la badigeonnant d’huile avec un pinceau, découpez les herbes avec un petit ciseau, et enlevez les petits détails indésirables avec une pince à épiler. Enfin utilisez un spray pour humidifier et rendre vos verres ou cannettes alléchants. La photo culinaire, c’est très sérieux, il faut donc passer du temps à chercher les plus beaux ingrédients. Sachez par exemple que pour leurs publicités de hamburger, les photographes de mcDonalds choisissent l’élu parmi près de 200 sandwichs.

Les erreurs à ne pas commettre

Les gros plans/plans trop larges : Le food porn avec gros plan sur votre burger dégoulinant de sauce, c’est sympa, mais pas très lifestyle. Les plans très larges sur un seul plat ne sont pas non plus recommandés : ne pas prendre une photo de pizza dans son intégralité par exemple. L’échelle doit aussi être réaliste : pas d’énorme couteau à coté d’un petit bout de fromage…

Évitez les filtres Instagram : préférez les applications spécialisées en photos culinaires (oui, ça existe) comme Foodie ou Snapseed, qui possèdent des filtres plus adaptés.

Se lancer

Suivez votre instinct, soyez créatifs et audacieux. Ne négligez pas l’ambiance et changez les props de place si la disposition ne vous convainc pas. Prenez beaucoup de clichés jusqu’à obtenir LA photo parfaite avant de vous jeter sur le plat.

Clémence Demay