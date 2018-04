Venez déjeuner avec nous à Codolet dans le Gard, où le burger est champion de France

Le Childwood d Nicolas Willaume a remporté la Coupe de France du Burger — S.LEBLANC/20MINUTES

Nicolas Willaume a remporté la Coupe de France du Burger avec sa création, le Childhood.

Sa particularité : une viande parfaitement saisie, un pain ultra-frais recouvert de noisettes, des champignons qui remplacent les oignons.

« 20 Minutes » propose à l’un ou l’une d’entre vous de venir le déguster en avant-première mardi 10 avril au déjeuner.

C’est à Marcoule, à deux pas de Codolet dans le Gard, entre Bagnols-sur-Cèze et Orange, que se déguste le « Childhood », le tout nouveau vainqueur de la Coupe de France de burger. Enfin, pas tout de suite, la commercialisation de ce burger n'étant prévue que dans une quinzaine de jours. Mais, pour le déguster en exclusivité et en avant-première, mardi prochain, 20 Minutes cherche déjà un fin palais qui n’a pas sa langue dans la poche afin d'aller tailler le bout de gras avec son créateur, le chef du French Truck Nicolas, et l’un des reporters de l’édition montpelliéraine de votre quotidien.

Ce sera l’occasion de tester si ce tout nouveau burger « sans chichis » est effectivement « bien équilibré et délicieux », comme l’ont vanté ce mercredi les membres du jury de la 3e Coupe de France du burger.

Nostalgie de l’enfance

Pour Nicolas Willaume, qui tient un food truck avec sa femme après avoir fait ses classes comme chef pâtissier au restaurant doublement étoilé L’Ousteau de Baumanière aux Baux-de-Provence (13), le secret de son burger tient en deux mots : fraîcheur absolue du pain et cuisson parfaite de la viande.

Ce sont ses souvenirs d’enfance qui ont nourri son imagination. « Mon grand-père me préparait toujours ma viande en l’accompagnant de champignons, de cube de beaufort et de noisettes, a-t-il confié à 20 Minutes. J’ai voulu retrouver ça dans ce burger. »

Déguster ce burger champion de France donne-t-il plutôt envie de se prendre pour un écureuil ou de retomber en enfance ? Ce sera à l’un ou à l’une d’entre vous de nous le dire. Répondez à ces quelques questions et si vous parvenez à nous mettre en appétit, c’est vous qui nous accompagnerez…