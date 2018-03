VIDEO. Fashion Week: Chanel recrée une forêt au Grand Palais, une «hérésie» pour des écologistes

Le défilé Chanel au Grand Palais lors de la Fashion Week Paris le 6 mars 2018 — Vianney Le Caer/AP/SIPA

Une forêt automnale en plein Paris, au Grand Palais, avec arbres, bûches, feuilles mortes et odeurs de sous-bois. Chanel a choisi un décor original pour son filé, au dernier jour de la Fashion week parisienne. « Une hérésie », selon la fédération d’associations écologistes France Nature Environnement (FNE).

« Promotion de la diversité des forêts françaises, invitation au retour à la nature, volonté de se donner une image de marque éco-responsable… Quelles que soient les motivations de Chanel, c’est raté, indique FNE dans un communiqué. La nature, ce ne sont pas des arbres coupés en forêt, parfois centenaires, transportés en camion pour être mis en scène, pour quelques heures de show, puis envoyés à la benne à ordures. »

Chanel s’est engagé à replanter 100 arbres

« Chanel souhaite préciser qu’il ne s’agit en aucun cas de chênes centenaires mais de chênes et de peupliers en provenance d’une forêt française du Perche, acquis dans le cadre d’un plan de coupe autorisé, répond la marque. De plus, Chanel s’est engagé à replanter une parcelle de 100 nouveaux chênes au sein de la forêt. » Pour France Nature Environnement, par son importance dans le monde de la mode, Chanel se doit de « montrer l’exemple » et estime que « ce défilé s’avère en décalage complet avec les réels enjeux de protection de la nature et de l'environnement​ ».